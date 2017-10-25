На предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири началась вакцинация от гриппа

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2017. Для сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК закуплено 6 тыс. вакцин против гриппа. Об этом ...06.12.2016 На «Уралвагонзаводе» завершилась прививочная кампания против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2016. На головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле завершена прививочная ...14.10.2016 На уральских предприятиях ЕВРАЗа началась прививочная кампания против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. В здравпунктах ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК началась прививочная кампания против вирусов ...15.10.2014 На предприятиях группы ЧТПЗ стартовала программа вакцинации от гриппа
УрБК, Челябинск, 15.10.2014. На Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах, входящих в состав ...12.10.2009 На предприятиях ЗАО «Группа ЧТПЗ» проходит ежегодная вакцинация сотрудников против гриппа
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2009. На предприятиях Группы ЧТПЗ — ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО ...