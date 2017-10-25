На предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири началась вакцинация от гриппа

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. На предприятиях ЕВРАЗа на Урале и в Сибири стартовала ежегодная прививочная кампания против гриппа. Планируется привить более 12 тыс. сотрудников, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.Используются современные вакцины «Гриппол», «Флю-М», а на ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК также доступны «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».Программа вакцинации сотрудников действует в компании на протяжении многих лет. Благодаря ей работники бесплатно прививаются не только от гриппа, но и от клещевого энцефалита, дифтерии и столбняка.С 2024 года каждый работник обеспечен полисом ДМС со страховым покрытием 150 тыс. руб. в год на каждого. На предприятиях компании действует 50 здравпунктов.Запущены три профилактические программы (офтальмология, опорно-двигательный аппарат и болезни органов дыхания), также ведется работа с группой риска по сердечно-сосудистым заболеваниям.