Минстрой РФ ожидает снижения спроса на ипотеку на новое жилье до 20%

УрБК, Москва, 28.04.2022. Минфин России разработал и внес в правительство РФ проект постановления, который ...05.10.2016 Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года
Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I квартале 2017 года, это ...05.10.2016 НАФИ: Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года
УрБК, Москва, 05.10.2016. Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I ...15.07.2015 САИЖК снизило процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке на 0,4-1,2%
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2015. Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) снизило процентные ...11.06.2015 АИЖК снижает процентные ставки по всем ипотечным программам
УрБК, Москва, 11.06.2015. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с 15 июня снижает процентные ставки по ...