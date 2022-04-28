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Вчера, 11:24

Минстрой РФ ожидает снижения спроса на ипотеку на новое жилье до 20%

УрБК, Москва, 11.09.2023. В России спрос на ипотечные программы на первичном рынке недвижимости может снизиться на 20% в случае увеличения минимальной суммы первоначального взноса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замминистра строительства РФ Никиты Стасишина во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, еще одним фактором падения востребованности ипотеки на новостройки послужит ряд поправок регуляторного характера Центробанка. Ожидается, что спад произойдет в начале IV квартала 2023 года.

«С учетом того, что на вторичном рынке льготных ипотечных программ нет, а ставки на ипотеку на вторичном рынке сегодня 14,5-15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и вступления в силу изменений регуляторного характера ЦБ в октябре, это может привести к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%, а то и больше в некоторых регионах», — сказал Н. Стасишин.

Ранее стало известно, что Минфин РФ не собирается повышать ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках после роста ключевой ставки.
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