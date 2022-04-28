Минстрой РФ ожидает снижения спроса на ипотеку на новое жилье до 20%

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Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I квартале 2017 года, это ...

НАФИ: Рынок ипотеки «просядет» в I квартале 2017 года

УрБК, Москва, 05.10.2016. Рынок ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном рынке ожидает охлаждение в I ...

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АИЖК снижает процентные ставки по всем ипотечным программам

УрБК, Москва, 11.06.2015. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) с 15 июня снижает процентные ставки по ...