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Вчера, 11:05

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 4,3%, за месяц — на 11,9%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 632 квартиры в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 94 дня.
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