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В Екатеринбурге техник-метролог перечислила лжесотрудникам ФСБ и ЦБ РФ свыше 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. В отдел полиции № 14 Орджоникидзевского района обратилась 62-летняя екатеринбурженка, которая работает техником по метрологии. Она сообщила, что мошенники обманом убедили ее обналичить и отправить им 1 млн 143 тыс. руб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Екатеринбургу, потерпевшая рассказала, что ей позвонил неизвестный под видом сотрудника ФСБ. Он сказал, что аферисты хотят взять кредит на ее имя. Затем с ней связалась якобы работница Центробанка, которая рекомендовала женщине снять все средства и перечислить на «безопасный вклад». В итоге пострадавшая поддалась на уговоры и отправила злоумышленникам все накопления.

В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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