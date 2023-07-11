В Екатеринбурге техник-метролог перечислила лжесотрудникам ФСБ и ЦБ РФ свыше 1,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. В Екатеринбурге индивидуальный предприниматель, местный житель 1994 года рождения, ...22.05.2023 Жительница села Ключи Ирбитского района перевела лжесиловикам 1,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2023. В дежурную часть полиции Ирбита обратилась жительница села Ключи Ирбитского района с ...14.04.2023 В Екатеринбурге местная жительница перечислила мошенникам почти 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В отдел полиции № 2 Кировского района Екатеринбурга обратилась женщина с заявлением о ...27.03.2023 В Екатеринбурге женщина перечислила лжеcотрудникам ЦБ более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. В отдел полиции № 12 Чкаловского района Екатеринбурга обратилась местная жительница ...15.02.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники обманом похитили почти 2,7 млн рублей у местной пенсионерки
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбургский в отдел полиции № 11 УМВД обратилась местная жительница, которая ...