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«Уральские авиалинии» ввели скидку в 25% от тарифа для молодежи и пенсионеров на внутренние рейсы

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела скидки в 25% от тарифа для пассажиров в возрасте от 12 до 23 лет, мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет. Такая возможность доступна на прямых и трансферных рейсах авиаперевозчика по России, сообщает пресс-служба компании.

Для активации скидки нужно выбрать направление и дату, а в графе с числом пассажиром поставить галочку «Льготы». Добавим, что для детей до 11 лет включительно предусмотрена скидка 50% от тарифа группы «промо» и «эконом».

Акция не действует на распродажи и субсидированные тарифы. Период вылетов и покупки — до 31 марта 2024 года.
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