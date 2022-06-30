«Уральские авиалинии» ввели скидку в 25% от тарифа для молодежи и пенсионеров на внутренние рейсы

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. «Уральские авиалинии» запустили продажу авиабилетов по специальным тарифам на ряд ...24.01.2020 «Уральские авиалинии» ввели скидку 15% на рейсы Москва — Благовещенск
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2020. На сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» доступен промокод на скидку 15% от тарифа ...15.12.2017 Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза снизила тарифы на билеты для молодежи и пенсионеров
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в два раза снизила тарифы для детей, молодежи и ...05.12.2016 «Уральские авиалинии» предоставят скидку до 10% участникам программы «Крылья»
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2016. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит персональную скидку для всех участников ...05.02.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввело специальные скидки на рейсы в Армению
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2010. В честь празднования Дня армии и Международного женского дня в Армении ОАО ...