УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:45

Для Уральского ГУ Банка России определили нового начальника

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. С 18 сентября 2023 года Уральское главное управление Банка России будет возглавлять Марина Мясникова. До этого она пять лет руководила отделением Самара Волго-Вятского главного управления Банка России. Всего она работает в структуре более 30 лет, сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, что ранее главой Уральского ГУ был Рустэм Марданов. Он занимал эту должность с 5 декабря 2018 по 1 мая 2023 года. Далее он получил пост начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2023 С 1 мая сменится руководство Уральского ГУ Банка России

С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ...

11.04.2023 С 1 мая сменится руководство Уральского ГУ Банка России

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному ...

04.12.2018 Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Приказом председателя Банка России с 5 декабря 2018 года начальником Уральского ...

30.06.2014 Начальником Уральского главного управления ЦБ РФ назначена Ирина Петрова

С 30 июня начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначена Ирина Петрова. ...

17.06.2014 Руководство ЦБ не стало назначать Алексея Плякина на пост главы Уральского управления регулятора

УрБК, Москва, 17.06.2014. Руководство Центробанка не стало назначать Алексея Плякина на пост главы Уральского ...

Популярные новости
11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО11.08.2023Праздничный лук16.08.2023Валентина Савенкова о последствиях повышения ключевой ставки для россиян18.08.2023Елена Степанова: Оплатить налог можно будет в несколько кликов
Архив новостей
Сентябрь 2023 (200)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18