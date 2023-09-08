Марина Мясникова официально возглавила Уральское ГУ Банка России

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С 1 мая сменится руководство Уральского ГУ Банка России

С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ...

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УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному ...

Начальником Уральского главного управления ЦБ РФ назначена Ирина Петрова

С 30 июня начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначена Ирина Петрова. ...

Руководство ЦБ не стало назначать Алексея Плякина на пост главы Уральского управления регулятора

УрБК, Москва, 17.06.2014. Руководство Центробанка не стало назначать Алексея Плякина на пост главы Уральского ...