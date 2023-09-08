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Марина Мясникова официально возглавила Уральское ГУ Банка России

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2023. Марина Мясникова с 18 сентября официально назначена руководителем Уральского Главного управления Банка России, сообщает пресс-служба регулятора.

Марина Мясникова официально возглавила Уральское ГУ Банка России
Фото предоставлено пресс-службой Банка России

Ранее М. Мясникова возглавляла Отделение Самара Волго-Вятского главного управления Центробанка.

Напомним, что предыдущий глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов весной был назначен руководителем ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
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