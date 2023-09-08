Марина Мясникова официально возглавила Уральское ГУ Банка России

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. С 18 сентября 2023 года Уральское главное управление Банка России будет возглавлять ...11.04.2023 С 1 мая сменится руководство Уральского ГУ Банка России
С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) ...11.04.2023 С 1 мая сменится руководство Уральского ГУ Банка России
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному ...30.06.2014 Начальником Уральского главного управления ЦБ РФ назначена Ирина Петрова
С 30 июня начальником Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации назначена Ирина Петрова. ...17.06.2014 Руководство ЦБ не стало назначать Алексея Плякина на пост главы Уральского управления регулятора
УрБК, Москва, 17.06.2014. Руководство Центробанка не стало назначать Алексея Плякина на пост главы Уральского ...