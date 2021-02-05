С 1 мая сменится руководство Уральского ГУ Банка России

С 1 мая 2023 года новым руководителем Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) назначен Рустэм Марданов. Он сменит на этом посту Надежду Иванову, которая уходит на пенсию, сообщается на сайте регулятора.
В настоящее время Рустэм Марданов является главой Уральского Главного управления Банка России.
Отмечается, что до 1 мая исполнять обязанности начальника ГУ Банка России по ЦФО будет Ильшат Янгиров.
В свою очередь, исполнять обязанности начальника Уральского ГУ Банка России будет первый заместитель начальника ГУ Евгений Барышников.
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