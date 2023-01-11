Таможня зафиксировала рост пассажиропотока на Урале на 56% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. В первые дни января из екатеринбургского аэропорта Кольцово за границу вылетели почти ...10.12.2021 За 2021 год пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово достиг 1 млн человек
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. За прошедший период 2021 года пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово ...02.11.2020 Уральские таможенники зафиксировали сокращение числа пассажиров международных рейсов в семь раз
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. В январе-сентябре 2020 года через авиационные пункты пропуска в зоне деятельности ...02.08.2010 С начала действия Таможенного союза количество перемещений железнодорожных грузов через уральскую таможню снизилось на 10%
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2010. С момента вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (1 июля 2010 года) ...02.08.2010 Таможенный союз снизил объем железнодорожных грузоперевозок через уральскую таможню
С момента вступления в силу таможенного кодекса таможенного союза (1 июля 2010 года) через автомобильные пункты ...