Таможня зафиксировала рост пассажиропотока на Урале на 56% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По состоянию на 1 сентября через воздушные пункты пропуска, функционирующие в регионе деятельности Уральского таможенного управления, проследовало более 1 млн 150 тыс. человек. Это на 56% больше показателя аналогичного периода прошлого года (730 тыс. человек), сообщает пресс-служба ведомства.



При этом наибольшая нагрузка приходится на аэропорт Екатеринбурга, где таможенный контроль ручной клади и багажа прошли 820 тыс. пассажиров.



Отмечается, что в 70% случаев уральцы выбирают туристические маршруты. Самым популярным направлением стала Турция, куда улетело 80% всех авиапассажиров. Далее следуют Египет, ОАЭ и Китай.