В Свердловской области зарплатные ожидания составляют 48,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области в июне 2023 года ...05.07.2023 Уровень конкуренции среди соискателей на Среднем Урале обновил исторический минимум
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. Уровень конкуренции среди соискателей в Свердловской области в июне 2023 года обновил ...18.01.2023 В Свердловской области зарплатные ожидания соискателей за год выросли на 2 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. За 2022 год средние зарплатные ожидания ищущих работу жителей Свердловской области ...17.06.2022 Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Свердловской области составила почти 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. В Свердловской области средняя ожидаемая зарплата, на которую претендуют ищущие работу ...17.05.2022 Средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили 44 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2022. В апреле 2022 года средние зарплатные ожидания жителей Свердловской области составили ...