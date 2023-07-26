В Свердловской области зарплатные ожидания составляют 48,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По итогам августа 2023 года средняя ожидаемая зарплата соискателей в Свердловской области достигла 48 тыс. 737 руб. В целом по России показатель составляет 58 тыс. 178 руб., по Уральскому федеральному округу — 50 тыс. 363 руб., сообщается в исследовании hh.ru.



Самые высокие зарплатные ожидания на Среднем Урале фиксируются у представителей сегментов «Высший и средний менеджмент» (101 тыс. 921 руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (96 тыс. 847 руб.), «Строительство, недвижимость» (75 тыс. 371 руб.). Самые низкие требования — в сферах «Административный персонал» (42 тыс. 836 руб.), «Домашний, обслуживающий персонал» (42 тыс. 155 руб.) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (39 тыс. 999 руб.).