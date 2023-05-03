Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 11 сентября

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге с 3 мая завершается отопительный сезон и происходит поэтапное ...12.09.2022 В Екатеринбурге начался отопительный сезон
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Екатеринбурге сегодня, 12 сентября, начался отопительный сезон. Эта дата была ...09.09.2022 Подача тепла в социальные учреждения Екатеринбурга начнется 12 сентября
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. В Екатеринбурге с 12 сентября начнется подача тепла в детских садах, школах и ...06.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного ...26.09.2011 Отопительный сезон начнется в Челябинске через неделю
УрБК, Челябинск, 26.09.2011. Отопительный сезон в Челябинске начнется 3 октября. Об этом шла речь сегодня на аппаратном ...