Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 11 сентября

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнется 11 сентября. Об этом написал в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.



«Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно», — говорится в сообщении.



Первыми тепло получат социальные учреждения, а затем — многоквартирные дома.