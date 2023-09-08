УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:55

Глава Екатеринбурга подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября. Об этом глава города сообщил в своем Телеграм-канале.

«Традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, а затем — в многоквартирные дома», — отметил А. Орлов.

Изначально городские власти планировали начать отопительный сезон с 20 сентября. Однако из-за погодных условий эти планы были скорректированы.
