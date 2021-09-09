Глава Екатеринбурга подпишет 11 сентября постановление о начале отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 11 сентября 2025 года подпишет постановление о запуске отопительного сезона. Об этом глава города объявил на заседании коллегии.



«Думаю, сегодня уже постановление подпишу. Планировали с 20 сентября, но, думаю, что дату определим пораньше», — сказал глава города.



По его словам, сам отопительный сезон начнется в ближайшие дни.

