ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2022. Группа компаний «КОРТРОС» вошла в десятку лучших рейтинга застройщиков по числу сделок ...05.04.2022 ГК «КОРТРОС» включена в число системообразующих организаций России
УрБК, Москва, 05.04.2022. ГК «КОРТРОС» включена в список системообразующих предприятий российской экономики в сфере ...22.09.2020 Агентство АКРА улучшило прогноз кредитного рейтинга ГК «КОРТРОС»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2020. Аналитическое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг RSG International Ltd, ...28.04.2020 ГК «КОРТРОС» вошла в перечень системообразующих предприятий РФ
УрБК, Москва, 28.04.2020. ГК «КОРТРОС» вошла в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере ...17.03.2017 «КОРТРОС» попал в топ-20 застройщиков по объему ввода жилья
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2017. Группа компаний «КОРТРОС» (правопреемник ГК «РЕНОВА-СтройГруп») вошла в топ-20 рейтинга ...