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ГК «КОРТРОС» снова вошла в топ-10 российских застройщиков по объему ввода жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. ГК «КОРТРОС» (в Екатеринбурге представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») вошла в десятку российских застройщиков с наибольшими объемами вводимого жилья. По данным на 1 сентября 2023 года, опубликованным ЕРЗ.РФ, компания занимает седьмое место в рейтинге, сообщает пресс-служба девелопера.

Всего за период с января по август 2023 года застройщик ввел в эксплуатацию порядка 200 тыс. кв. м. в Москве, Свердловской области и Пермском крае.

На данный момент в работе у девелопера, согласно полученным разрешениям на строительство, находится почти 690 тыс. кв. м. в тех же локациях. Всего с 2005 года компания ввела в эксплуатацию 3,9 млн кв. м. в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Перми, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре и Сочи.

Напомним, что ГК «КОРТРОС» включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. Группа участвует в государственных, региональных и ведомственных программах жилищного строительства, использует механизмы государственно-частного партнерства, создавая возможности для реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий в различных регионах РФ.
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