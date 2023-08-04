Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл движение по новому путепроводу в Богдановиче

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. В двадцатых числах августа строители откроют движение по правому путепроводу развязки у ...20.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей Стасёнок обсудили социально-экономическое развитие города
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и врио главы Среднеуральска Алексей ...06.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал старт строительству моста на трассе Екатеринбург — Тюмень
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил первый триангуляционный знак ...13.05.2019 На трассе Екатеринбург — Тюмень вводится временное ограничение движения
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2019. В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень в районе города Богданович ...14.03.2019 «Уралуправтодор» объявил конкурс на разработку проекта строительства обхода Богдановича
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2019. ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс на разработку проекта строительства обхода ...