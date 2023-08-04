Свердловский губернатор Евгений Куйвашев открыл движение по новому путепроводу в Богдановиче

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочего визита в Богданович открыл движение по новому путепроводу на улице Кунавина. Дорожный участок должен увеличить пропускную способность федеральной трассы и сделать передвижение более комфортным, сообщает департамент информационной политики региона.Благодаря новому объекту движение транзитного транспорта по трассе Екатеринбург — Тюмень больше не зависит от железнодорожного переезда. Раньше дорога периодически закрывалась, чтобы пропустить поезда, из-за чего возникали пробки. Жителям Богдановича становилось сложнее перемещаться между южной и северной частями города.«Но это еще не все: мы рассчитываем, что уже к 2025 году заработает обход города Богдановича, который полностью разгрузит внутреннюю дорожную сеть. А пока обход строится, новый путепровод существенным образом облегчит проезд, повысит удобство не только жителей Свердловской области, но и людей, которые едут транзитом, водителей, перевозящих грузы», — сказал Евгений Куйвашев.Пропускная способность на этом участке федеральной трассы вырастет с 700 до 1,4 тыс. автомобилей в час. Движение идет по двум полосам по 3,5 м шириной. С обеих сторон оборудованы тротуары для пешеходов. На реализацию проекта было направлено 324 млн руб., из которых 305 млн — из регионального бюджета.