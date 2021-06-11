В Свердловской области каждый седьмой житель пользуется кнопочными телефонами

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. Жители Свердловской области используют более 5 тыс. различных моделей телефонов. 76% ...17.01.2019 В 2018 году уральцы покупали 4G-смартфоны в салонах «МегаФона» со скоростью один гаджет в три минуты
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2019. По итогам продаж в собственной рознице компании «МегаФон», в прошедшем году уральцы ...11.12.2013 Более 40 моделей смартфонов и планшетов уже работают в сети 4G от ОАО «МегаФон»
УрБК, Москва, 11.12.2013. По результатам ноября количество моделей смартфонов с поддержкой 4G от «МегаФона» на ...31.01.2013 ОАО «МегаФон» представило самые популярные телефоны за 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2013. ОАО «МегаФон» представляет наиболее популярное мобильное оборудование за 2012 год. ...11.05.2012 ОАО «МегаФон»: наиболее популярным мобильным устройством продолжает оставаться 3G-модем
УрБК, Москва, 11.05.2012. ОАО «МегаФон» представляет наиболее популярное мобильное оборудование за апрель 2012 года. ...