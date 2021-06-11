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В Свердловской области каждый седьмой житель пользуется кнопочными телефонами

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. На Среднем Урале каждый седьмой житель пользуется кнопочным телефоном. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на основе массива исследованных обезличенных данных.

Как отмечают аналитики сотового оператора, чаще всего в руках любителей обычных телефонов оказываются девайсы Nokia. На этот бренд приходится 25% от всех кнопочных телефонов.

«Самые популярные аппараты — Nokia 105, а также «легендарная» Nokia 1280, выпущенная более 10 лет назад. В список наиболее распространенных моделей также попали ITEL IT2163, F+ F197, Texet TM-106, Samsung Keystone 2, Inoi 100 и Texet TM-130», — говорится в сообщении.

В целом в Свердловской области сегодня насчитывается свыше 2 тыс. 200 кнопочных мобильных устройств. При этом доля абонентов «МегаФона», которые используют смартфоны, выросла на 3 процентных пункта — до 86%.

Рейтинг гаджетов, которые жители региона используют для выхода в мобильный интернет, возглавляет Samsung. Вторую строчку занимает китайский бренд Xiaomi, на третьем месте — Apple. Всего абоненты используют более 4 тыс. моделей смартфонов.

«Доступная цена современных устройств, активное общение в мессенджерах и развитие сети 4G влекут за собой рост числа смартфонов. Для обеспечения стабильного интернета и высокой скорости передачи данных для наших абонентов мы определяем места повышенной нагрузки и проводим апгрейд оборудования, повышаем эффективность существующей сети за счет рефарминга. Благодаря этому средняя скорость мобильного интернета в регионе за год выросла на 20%», — подчеркнул технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.
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