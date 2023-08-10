Банк России временно увеличит темпы реализации операций по зеркалированию связанных с ФНБ сделок

УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России до конца 2023 года прекратит приобретать валюту на внутреннем рынке по бюджетному ...31.03.2023 В российском банковском секторе на 5 млрд рублей сократился объем подозрительных операций
УрБК, Москва, 31.03.2023. За 2022 год объем подозрительных банковских операций в России составил 100 млрд руб., в 2021 ...25.01.2019 Банк России с 1 февраля 2019 года вернется к отложенным покупкам валюты
УрБК, Москва, 25.01.2019. Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 ...05.09.2018 В сентябре Минфин увеличит объем закупки валюты до 426,9 млрд рублей
Министерство финансов России увеличит плановый объем покупки валюты с 7 сентября по 4 октября до 426,9 млрд руб. ...05.09.2018 В сентябре Минфин увеличит объем закупки валюты до 426,9 млрд рублей
УрБК, Москва, 05.09.2018. Министерство финансов России увеличит плановый объем покупки валюты с 7 сентября по 4 октября ...