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Банк России временно увеличит темпы реализации операций по зеркалированию связанных с ФНБ сделок

УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России временно увеличит темпы ранее заявленных операций по зеркалированию сделок, которые связаны с инвестированием Фонда национального благосостояния в I полугодии 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

С 14 по 22 сентября Центробанк проведет на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 млрд руб. Объем подобных операций ЦБ вырастет с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб. в день. Изменение дневного объема операций объясняется предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации.

Остаток иностранной валюты, которая подлежит продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет равномерно распределен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.
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