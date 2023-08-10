Банк России временно увеличит темпы реализации операций по зеркалированию связанных с ФНБ сделок

УрБК, Москва, 06.09.2023. Банк России временно увеличит темпы ранее заявленных операций по зеркалированию сделок, которые связаны с инвестированием Фонда национального благосостояния в I полугодии 2023 года. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.



С 14 по 22 сентября Центробанк проведет на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты на сумму 150 млрд руб. Объем подобных операций ЦБ вырастет с 2,3 млрд до 21,4 млрд руб. в день. Изменение дневного объема операций объясняется предстоящим 16 сентября погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации.



Остаток иностранной валюты, которая подлежит продаже в рамках операций зеркалирования сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет равномерно распределен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года.