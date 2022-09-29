Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года начал серию поездок ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года посетил школы города

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...

Московский градоначальник ответит на вопросы граждан в прямом эфире

Глава Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей и отчитается перед жителями в прямом эфире телеканала «Москва ...