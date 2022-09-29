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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня ответит на вопросы горожан в онлайн-эфире телекомпании «Четвертый канал». Начало трансляции в 18.30 по местному времени, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обсудим итоги празднования юбилея Екатеринбурга, поговорим о планах развития нашего города. Актуальных тем для разговора сегодня хватает. Обязательно присоединяйтесь!» — написал Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

В эфире также будут освещены темы благоустройства и транспортного обеспечения Екатеринбурга. Трансляция будет доступна онлайн.
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