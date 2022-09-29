Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня в прямом эфире ответит на вопросы горожан

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...23.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года посетил школы города
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в преддверии нового учебного года начал серию поездок ...05.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей города принять участие в формировании программы традиционного объезда территорий муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в сегодняшнем выпуске «Итогов недели» обратился к ...28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...15.10.2012 Московский градоначальник ответит на вопросы граждан в прямом эфире
Глава Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей и отчитается перед жителями в прямом эфире телеканала «Москва ...