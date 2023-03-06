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В России число безработных снизилось до 487 тыс. человек

УрБК, Москва, 05.09.2023. В России с начала 2023 года число зарегистрированных в центрах занятости безработных снизилось на 78 тыс., до 487 тыс. человек. Это на 27% меньше, чем в августе прошлого года, рассказала зампред правительства РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

По нацпроекту «Демография» реализуются свыше 10 тыс. образовательных программ и 254 направления. Обучение по востребованным на локальных рынках труда специальностям прошли уже 43 тыс. человек.

Более 20 тыс. работодателей подали заявки на участие в программе субсидированного найма. По нему трудоустроено свыше 37 тыс. человек — 70% от плана.
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