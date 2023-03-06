В России число безработных снизилось до 487 тыс. человек

УрБК, Москва, 06.03.2023. В январе 2023 года уровень безработицы в России опустился до нового исторического минимума — ...

Уровень безработицы в России в январе опустился до 3,6%

УрБК, Москва, 10.06.2022. В период с 30 мая по 6 июня число безработных граждан в России выросло на 608 человек и ...

В России число безработных составляет 687 тыс. человек

Число безработных в России в мае 2011 года снизилось более чем на 2%

УрБК, Москва, 23.05.2011. Число официально зарегистрированных безработных в России за период с 4 по 18 мая снизилось ...