УрБК, Москва, 05.09.2023. В России с начала 2023 года число зарегистрированных в центрах занятости безработных ...

В России число безработных снизилось до 487 тыс. человек

УрБК, Москва, 10.06.2022. В период с 30 мая по 6 июня число безработных граждан в России выросло на 608 человек и ...

В России число безработных составляет 687 тыс. человек

Число безработных в России в мае 2011 года снизилось более чем на 2%

УрБК, Москва, 23.05.2011. Число официально зарегистрированных безработных в России за период с 4 по 18 мая снизилось ...