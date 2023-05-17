Капитальный ремонт школы № 140 в Екатеринбурге планируется завершить раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. В Екатеринбурге завершился капитальный ремонт школы № 24 на Шарташе. Образовательное ...30.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл две школы после капитального ремонта
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии двух школ города. В обоих ...29.12.2021 В Екатеринбурге закончен капитальный ремонт школы № 24 в поселке Изоплит
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 28 декабря посетил здание школы № 24, где закончился ...28.07.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал закончить ремонт Блюхеровского моста раньше срока
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что работы на мосту по улице Блюхера будут ...29.05.2015 В Екатеринбурге в этом году отремонтируют 19 школ
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В Екатеринбурге в летний период будет проведен капитальный ремонт 19 ...