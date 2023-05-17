Капитальный ремонт школы № 140 в Екатеринбурге планируется завершить раньше срока

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. Строители завершат капитальный ремонт школы № 140 раньше срока. Об этом стало известно сегодня в ходе визита на объект главы Екатеринбурга Алексея Орлова.Работы в образовательном учреждении на 1 тыс. 430 учеников начались в текущем году в связи с высокой степенью износа здания — более 50%. Они включают в себя утепление и гидроизоляцию фасада, ремонт крыльца главного входа, замену деревянных оконных блоков, ремонт эвакуационных выходов. В перечень дополнительных работ включены ремонт спортивного зала и фойе первого этажа, обустройство тротуара, повышение энергоэффективности и создание наружного видеонаблюдения. Также школу оснастят современным оборудованием и учебниками.«Проверил как идет ход ремонтных работ. Не был решен вопрос с ремонтом спортивного зала. А у нас ученики этой школы принимают участие в баскетбольной лиге. Поэтому в условиях, в которых находится спортивный зал — это просто неуважение к ученикам. Поэтому решение было принято, деньги есть», — сообщил Алексей Орлов.По его словам, несмотря на то, что по плану объект должны сдать в эксплуатацию до 1 декабря, ученики вернутся к занятиям в этой школе уже со второй четверти.