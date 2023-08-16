В Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге 6 сентября пройдет лекция «Цветной камень как символ: европейское наследие и русский опыт»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) 6 сентября пройдет лекция «Цветной камень как символ: европейское наследие и русский опыт». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу улица Пушкина, 5, сообщает пресс-служба музея.



Слушатели узнают, как открытия, стиль и эпоха влияли на «каменные» вкусы российских правителей.



«В истории европейской цивилизации произведения из цветного камня нередко приобретали большее значение, чем красивое и ценное украшение интерьера. В России эта традиция была интерпретирована по-своему. Невероятное богатство недр позволило каждому из правителей династии Романовых от Екатерины II до Николая II выбрать своего фаворита среди цветных камней», — сообщается в анонсе мероприятия.



Лекцию читает кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории искусств и музееведения Уральского федерального университета Людмила Будрина.