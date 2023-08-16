В Центре истории камнерезного дела в Екатеринбурге 6 сентября пройдет лекция «Цветной камень как символ: европейское наследие и русский опыт»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. В Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского (входит в состав ЕМИИ) ...13.06.2023 В центре «Эрмитаж-Урал» 15 июня пройдет лекция «Япония в Санкт-Петербурге, или семь тысяч верст — не расстояние»
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) завтра пройдет лекция «Япония ...19.01.2023 В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» 19 января пройдет лекция «Рубин и изумруд в ювелирном искусстве Востока»
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...22.09.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского начнет работу студия «Цветные камни»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского ...21.03.2022 В Екатеринбурге в Центре истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского стартовала серия встреч со знатоками уральского камня
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. В Екатеринбурге Центр истории камнерезного дела А. К. Денисова-Уральского запустил ...