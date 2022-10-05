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Специалисты «Россети» — МЭС Урала создали памятку по безопасности для охотников вблизи электросетей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обращает особое внимание граждан на правила поведения в охранных зонах ЛЭП во время сезона осенней охоты. Соблюдение правил поможет предотвратить несчастные случаи и избежать аварий на электросетях, сообщает пресс-служба компании.

Так, в период охотничьего сезона энергетики нередко отмечают случаи вандальных действий на линиях электропередачи. Небрежность охотников, а в некоторых случаях и умышленное повреждение изоляторов, опор и информационных табличек могут стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе социально значимых объектов. Обесточенными могут оказаться школы, детские сады, больницы, жилые дома, котельные и промышленные предприятия. Чтобы восстановить нарушенное энергоснабжение, энергетики вынуждены отвлекать бригады электромонтеров от плановой работы и тратить дополнительные силы и средства.

Кроме этого, повреждения линий электропередачи представляют угрозу для жизни и здоровья охотников и посторонних лиц. В результате разрушения изоляторов может произойти обрыв провода, из-за соприкосновения с поверхностью земли которого возникает шаговое напряжение. В его зону может попасть как сам нарушитель, так и сторонние лица, в том числе дети.

Энергетики напоминают охотникам о запрете стрельбы по изоляторам, информационным табличкам и другим элементам линий электропередачи, а также стрельбы по плохо видимой цели, по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах линий электропередачи.

За нарушение данного запрета предусмотрена ответственность по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Максимальный срок наказания по ней — лишение свободы на срок до 3 лет, а если преступление совершено группой лиц, то до 5 лет заключения.
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