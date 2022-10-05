Специалисты «Россети» — МЭС Урала создали памятку по безопасности для охотников вблизи электросетей

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала подготовили памятку о мерах безопасности при ...16.03.2021 Энергетики «Свердловэнерго» оперативно возобновили подачу электроэнергии, прерванную из-за несанкционированной вырубки леса
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Энергетики «Свердловэнерго» оперативно возобновили подачу электроэнергии жителям ...15.10.2020 Энергетики «Россети ФСК ЕЭС» напомнили о необходимости соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Энергетики филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала в преддверии школьных каникул ...20.02.2017 ФСК ЕЭС установила более 2 тыс. изоляторов на линиях электропередачи Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2017. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») по итогам 2016 года заменила 2,3 тыс. изоляторов на ...02.06.2016 ФСК ЕЭС пресекает незаконную вырубку леса в охранных зонах ЛЭП
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2016. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС) проводит плановую ...