На таможенных складах Урала прошли маркировку 1,7 млн косметических и парфюмерных товаров

УрБК, Челябинск, 13.04.2023. Сотрудники Челябинской таможни за первые три месяца текущего года выявили 407 тыс. единиц ...06.04.2021 Таможенники арестовали в Екатеринбурге 2 тыс. немаркированных и контрафактных изделий Nike и Adidas
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2021. Таможенники пресекли в Екатеринбурге незаконный оборот 2 тыс. единиц немаркированной и ...01.04.2021 Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург 11 тонн контрафактной одежды из Казахстана
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2021. Сотрудники Тюменской таможни задержали 16 тыс. ед. товаров, запрещенных к реализации на ...25.09.2020 Уральские таможенники выявили более 4,5 тыс. пачек сигарет без маркировки
УрБК, Челябинск, 25.09.2020. В ходе совместного рейда сотрудники Челябинской таможни и отдела МВД России по городу ...04.12.2018 За 11 месяцев уральские таможенники выявили более 160 тыс. единиц контрафактной продукции
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Более 160 тыс. единиц контрафактной продукции выявили уральские таможенники за 11 ...