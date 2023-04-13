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На таможенных складах Урала прошли маркировку 1,7 млн косметических и парфюмерных товаров

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. За январь-август 2023 года на складах Уральского региона прошли маркировку 1,7 млн парфюмерных и косметических товаров общей массой 670 т. На подобную продукцию чаще всего наносили средства идентификации, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

На втором месте по количеству нанесенной маркировки находятся сапоги и ботинки — 5 тыс. пар весом в 6,3 т. Из них 85% — обувь на резиновой или пластмассовой подошве с текстильным верхом.

На третьем месте находится одежда. На 23,6 т текстильных изделий нанесли 3,2 тыс. средств идентификации.

«Несмотря на то, что на таможенных складах созданы все условия для нанесения средств маркировки, уральские таможенники с начала года выявили на внутреннем рынке почти 217 тыс. единиц товаров с нарушением или отсутствием специальных знаков», — прокомментировал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, что с 1 сентября обязательной маркировке подлежат и товары, размещаемые на маркетплейсах. Отсутствие специальных знаков грозит продавцу штрафом до 300 тыс. руб.
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