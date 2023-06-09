УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...12.05.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Свердловской области ночью в ближайшие дни ожидаются заморозки. Об этом сообщается на ...10.04.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...03.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...20.02.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается ...