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На Среднем Урале в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. Об этом сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Днем 4-6 сентября ожидается температура воздуха от +14 до +21 градуса. Ночью прогнозируется похолодание до +3 градусов.

Помимо этого, 6 сентября местами на территории региона пройдет небольшой дождь.
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