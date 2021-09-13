Семьи Среднего Урала тратят на оплату топлива и ЖКУ почти 10% своих доходов

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Свердловские семьи в среднем тратят на оплату ЖКУ около 11% от своих доходов

Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 10,9% от своих ...

Свердловские семьи в среднем тратят на оплату ЖКУ около 11% от своих доходов

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных ...

Свердловские семьи тратят на оплату ЖКУ десятую часть своих доходов

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2020. На Среднем Урале среднестатистическая семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг ...

Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%

В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...

Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...