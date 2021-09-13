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Семьи Среднего Урала тратят на оплату топлива и ЖКУ почти 10% своих доходов

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Свердловской области, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и топлива, в 2022 году составила 9,6%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

В частности, месячные расходы свердловских семей на оплату ЖКУ в 2022 году в среднем составили 4 тыс. 682 руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 2,1 п. п.

Меньше всего на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят семьи Дагестана (6,2% от доходов), Курской области (6,6%) и Севастополя (6,7%). Больше всего — Чукотского автономного округа (13,4%), Камчатского края (13,5%) и Магаданской области (13,7%).

Отмечается, что в итоговые значения доли расходов на ЖКХ включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Также в этом рейтинге для расчета использовались данные по размеру семьи из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.
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