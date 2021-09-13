Семьи Среднего Урала тратят на оплату топлива и ЖКУ почти 10% своих доходов

Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) 10,9% от своих ...13.09.2021 Свердловские семьи в среднем тратят на оплату ЖКУ около 11% от своих доходов
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Свердловские домохозяйства в 2020 году в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных ...14.09.2020 Свердловские семьи тратят на оплату ЖКУ десятую часть своих доходов
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2020. На Среднем Урале среднестатистическая семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...