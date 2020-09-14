УрБК, Челябинск, 04.09.2023. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Челябинской области, ...Вчера, 10:24 Семьи Среднего Урала тратят на оплату топлива и ЖКУ почти 10% своих доходов
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Свердловской области, ...14.09.2020 Свердловские семьи тратят на оплату ЖКУ десятую часть своих доходов
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2020. На Среднем Урале среднестатистическая семья тратит на оплату жилищно-коммунальных услуг ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...