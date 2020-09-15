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Челябинская область стала лидером среди регионов УрФО по доле трат на оплату ЖКУ в доходах семей

УрБК, Челябинск, 04.09.2023. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Челябинской области, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и топлива, в 2022 году составила 10%. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

В частности, месячные расходы челябинских семей на оплату ЖКУ в 2022 году в среднем составили 4 тыс. 013 руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 0,1 п. п.

При этом Челябинская область стала лидером рейтинга среди регионов Уральского федерального округа по доле расходов семей на оплату ЖКУ. Так, в Тюменской области этот показатель составил 9,5%, в Свердловской — 9,6%, в ХМАО, ЯНАО и Курганской области — 9,8%. В то же время по величине месячных расходов лидером среди УрФО стал Ямало-Ненецкий автономный округ (8 тыс. 932 руб.).

Отмечается, что в итоговые значения доли расходов на ЖКХ включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений. Также в этом рейтинге для расчета использовались данные по размеру семьи из результатов Всероссийской переписи населения 2020 года.
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