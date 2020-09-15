Челябинская область стала лидером среди регионов УрФО по доле трат на оплату ЖКУ в доходах семей

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Свердловской области, ...15.09.2020 Челябинская область не попала в топ-50 рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ
УрБК, Челябинск, 15.09.2020. Южный Урал занял 52 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на ...16.09.2019 Челябинская область заняла 54 место в рейтинге регионов РФ по доле расходов населения на ЖКУ
УрБК, Челябинск, 16.09.2019. Челябинская область заняла 54 место в рейтинге регионов РФ по доле расходов населения на ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...16.09.2019 Доля расходов свердловчан на оплату ЖКУ за год выросла на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...