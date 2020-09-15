Челябинская область стала лидером среди регионов УрФО по доле трат на оплату ЖКУ в доходах семей

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УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Свердловской области, ...

Челябинская область не попала в топ-50 рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ

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В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, потраченная на оплату ...

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УрБК, Екатеринбург, 16.09.2019. В Свердловской области доля потребительских расходов среднестатистической семьи, ...