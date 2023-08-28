В Свердловской области летом на 19% вырос спрос на иномарки с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По итогам лета 2023 года в Свердловской области спрос на автомобили иностранных брендов с пробегом вырос на 19,4% по сравнению в аналогичным периодом прошлого года. Число объявлений о продаже таких машин увеличилось на 3,3%. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».



Средняя стоимость иномарок с пробегом в июне-августе составила 1,1 млн руб. Доля зарубежных брендов в структуре предложения достигла 74,2%. Чаще всего к продаже предлагались автомобили Ford Focus, второе место делят Hyundai Solaris и Kia Rio, третье — Toyota Camry и Opel Astra.



Отметим, что по России спрос на иномарки вырос на 14,8%, а количество выставленных на продажу автомобилей с пробегом осталось на уровне прошлого года. Средний ценник составил 1,2 млн руб.