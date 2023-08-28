В Свердловской области летом на 19% вырос спрос на иномарки с пробегом

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По итогам лета 2023 года в Свердловской области спрос на автомобили иностранных брендов ...28.08.2023 Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%
В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом в июне-июле 2023 года вырос на ...28.08.2023 Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Свердловскую область за год вырос на 153%
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Свердловской области объем предложения в сегменте иностранных автомобилей с пробегом ...21.07.2023 На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%
В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 года выросли на 54,9% по ...21.07.2023 На Среднем Урале продажи иномарок с пробегом во II квартале выросли на 55%
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. В Свердловской области продажи иностранных автомобилей с пробегом во II квартале 2023 ...