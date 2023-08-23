Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 9,66%

В третьей декаде августа средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках выросла с 9,23 до 9,66%, сообщает Банк России.



Отметим, что показатель начал расти с третьей декады июля.



Доходность вкладов растет из-за ужесточения монетарной политики. В августе Совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку с 8,5% до 12%.