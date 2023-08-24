В Златоусте будут судить двух местных жителей за кражу металлоконструкций на сумму 11 млн рублей

УрБК, Челябинск, 01.09.2023. В Златоустовский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



По версии следствия, с мая по сентябрь 2021 года двое жителей Златоуста 48 и 52 лет демонтировали 529 т металлоконструкций с производственных зданий в городе, являющихся муниципальной собственностью. Похищенное имущество они сдавали в пункт приема металла.



Сумма ущерба, причиненного обвиняемыми муниципалитету, составила 11 млн руб.



Органом местного самоуправления заявлен гражданский иск, на имущество обвиняемых наложен арест.