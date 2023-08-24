В Златоусте будут судить двух местных жителей за кражу металлоконструкций на сумму 11 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Чкаловский районный суд города Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...06.02.2023 Троих свердловчан обвиняют в краже из банкоматов почти 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2023. Свердловская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих свердловчан, ...01.10.2019 В Челябинской области в суд направили уголовное дело о незаконном обороте табачной продукции на сумму более 40 млн рублей
УрБК, Челябинск, 01.10.2019. В Челябинске в суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые ...30.07.2019 Двух челябинцев осудят за кражу 22 млн рублей из отделения «Почты России»
УрБК, Челябинск, 30.07.2019. В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, ...01.03.2018 В Березовском перед судом предстанут местные жители по обвинению в серии краж автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2018. В Березовский городской суд направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей, ...