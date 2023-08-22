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Свердловские IT-компании за полгода получили 206 млн рублей кредитных средств благодаря поддержке СОФПП

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В I полугодии предприятия IT-сферы на Среднем Урале получили 206 млн руб. в качестве кредитов благодаря поручительствам Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). Господдержка компаний осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

«За прошлый год мы выдали малым и средним предприятиям IT-сферы поручительства на сумму 27,85 млн руб., что позволило бизнесу привлечь в банках 80,7 млн руб. заемных средств. А за шесть месяцев 2023 года объем выданных поручительств фонда предприятиям этой сферы составил 81,16 млн руб., сумма привлеченных средств превысила 206 млн руб. Чаще всего IT-бизнесу нужны средства на пополнение оборотных средств», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Всего благодаря господдержке в рамках Национальной гарантийной системы в России в I полугодии было выдано 8,6 млрд руб. кредитных средства для IT-компаний. Показатели этого года также в три раза больше уровня аналогичного периода прошлого года, когда объем гарантийной поддержки составил 2,84 млрд руб.
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