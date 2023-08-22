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Вчера, 14:45

На Южном Урале мошенники вынудили мужчину перевести им 900 тыс. рублей под предлогом возврата ранее похищенных у него средств

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. На Южном Урале мошенники за месяц дважды обманули мужчину, похитив у него в общей сложности более 2 млн руб. Второй раз злоумышленники заставили пострадавшего перевести им деньги под предлогом возврата ранее украденных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В первый раз мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что мошенники обманным путем заставили его перевести на указанные ими счета более 1,1 млн руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Через три недели после этого те же злоумышленники позвонили пострадавшему и заявили, что он может вернуть похищенные ранее средства, если переведет им еще 900 тыс. руб. Мужчина оформил кредит на указанную сумму и перевел ее на указанный злоумышленниками счет. После того как утраченных ранее средств мужчина не получил, он снова обратился в полицию.
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