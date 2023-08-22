На Южном Урале мошенники вынудили мужчину перевести им 900 тыс. рублей под предлогом возврата ранее похищенных у него средств

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2023. Пенсионер из Екатеринбурга стал очередной жертвой мошенников: мужчина поверил ...18.08.2023 В Красноуфимске работник РЖД перевел мошенникам почти 1,5 млн рублей по схеме «зеркальный кредит»
УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Краноуфимске сотрудник РЖД обратился в дежурную часть МО МВД России «Красноуфимский» ...20.06.2023 Челябинский инженер отдал лжеброкерам почти 15 млн рублей
УрБК, Челябинск, 20.06.2023. На Южном Урале инженер перевел мошенникам 14,4 млн руб. под предлогом инвестирования. ...27.03.2023 В Челябинской области кибермошенники заставили мужчину купить новый смартфон и перевести им более 1 млн рублей
УрБК, Челябинск, 27.03.2023. Житель города Кыштым перевел телефонным мошенникам более 1 млн руб. Для этого ...15.07.2022 В Екатеринбурге кибермошенники похитили у мужчины обманным путем более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2022. В Екатеринбурге работник одного из крупных пищевых предприятий отдал телефонным ...