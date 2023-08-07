Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю сократился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...19.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю увеличился на 0,1%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...03.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...27.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...23.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...