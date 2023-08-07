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Вчера, 12:58

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю сократился на 3%

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. За неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 3,1%, за месяц — на 10,1%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«По количественным показателям рынок вторичного жилья с июня сокращается (за два месяца лета темпы снижения объемов составляли 0,3-2,3% еженедельно, а в августе количество лотов сокращалось и на 3,2%)», — говорится в сообщении.

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 2 тыс. 750 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет около трех месяцев.
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