Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 2,1%, за месяц — на 5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«По количественным показателям рынок вторичного жилья с июня сокращается (за два месяца темпы снижения объемов составляют 0,3-2,3% еженедельно)», — говорится в сообщении.



Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 060 квартир в уральской столице.



Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 3,5 месяца.