УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:27

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 5%

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился на 2,1%, за месяц — на 5%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«По количественным показателям рынок вторичного жилья с июня сокращается (за два месяца темпы снижения объемов составляют 0,3-2,3% еженедельно)», — говорится в сообщении.

Всего в базе данных УПН к покупке предлагается 3 тыс. 060 квартир в уральской столице.

Средний срок экспозиции на вторичном рынке жилья составляет 3,5 месяца.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.05.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

20.04.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

28.07.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

13.04.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

20.03.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге снизился ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (142)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18