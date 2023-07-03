Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

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Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 53,5 пункта

УрБК, Москва, 01.06.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ вырос с 52,6 пункта в апреле до ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

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УрБК, Москва, 01.03.2023. По итогам февраля 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих ...

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов

УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...