УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:58

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

УрБК, Москва, 01.09.2023. По итогам августа 2023 года индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России вырос с 52,1 до 52,7 пункта. Показатель увеличивается последние 16 месяцев, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные S&P Global.

Значение индекса более 50 пунктов указывает на рост экономической активности, менее — на снижение.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.07.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России за месяц снизился на 0,9 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...

01.06.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 53,5 пункта

УрБК, Москва, 01.06.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ вырос с 52,6 пункта в апреле до ...

02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта

УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...

01.03.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц вырос на 1 пункт

УрБК, Москва, 01.03.2023. По итогам февраля 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих ...

03.10.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов

УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан07.08.2023Игорь Ощепков: Изменения маршрутов позволят увеличить плотность движения на магистральных маршрутах города04.08.2023«Урал» готовится открыть «домашний кубковый сезон»22.08.2023В Свердловскую область поступит 115 млн рублей на развитие системы обращения с ТКО
Архив новостей
Сентябрь 2023 (33)
Август 2023 (774)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18