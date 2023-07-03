Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 52,7 пункта

УрБК, Москва, 03.07.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ уменьшился с 53,5 пункта в мае до ...01.06.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России вырос до 53,5 пункта
УрБК, Москва, 01.06.2023. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ вырос с 52,6 пункта в апреле до ...02.05.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц снизился до 52,6 пункта
УрБК, Москва, 02.05.2023. По итогам апреля 2023 года индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей ...01.03.2023 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России за месяц вырос на 1 пункт
УрБК, Москва, 01.03.2023. По итогам февраля 2023 года индекс деловой активности (PMI) в российских обрабатывающих ...03.10.2022 Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 52 пунктов
УрБК, Москва, 03.10.2022. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в сентябре составил 52 пункта ...