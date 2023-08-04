Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-июле сократился на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июле составил 4 млрд 508 млн тонно-км, что на 2,4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-июле этого года автомобильный транспорт региона перевез 17,6 млн т грузов, что на 9,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.