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Вчера, 17:35

Грузооборот автомобильного транспорта на Среднем Урале в январе-июле сократился на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июле составил 4 млрд 508 млн тонно-км, что на 2,4% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-июле этого года автомобильный транспорт региона перевез 17,6 млн т грузов, что на 9,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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