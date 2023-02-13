Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе сократился на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе составил 517,6 млн тонно-км, что на 19,3% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В январе этого года автомобильный транспорт региона перевез 2 млн т грузов, что на 0,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

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