Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале сократился на 16,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале составил 1 млрд 091,4 млн тонно-км, что на 16,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В январе-феврале этого года автомобильный транспорт региона перевез 4,2 млн т грузов, что на 3,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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