Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле сократился на 14,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле составил 2 млрд 404,6 млн тонно-км, что на 14,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В январе-апреле этого года автомобильный транспорт региона перевез 9,2 млн т грузов, что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 млрд 739,3 млн тонно-км, что на ...15.05.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 ...07.04.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале сократился на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале составил ...16.03.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе сократился на 19,3%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе составил 517,6 ...13.02.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократился на 13,8%
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года ...