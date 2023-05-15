Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле сократился на 14,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле составил 2 млрд 404,6 млн тонно-км, что на 14,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-апреле этого года автомобильный транспорт региона перевез 9,2 млн т грузов, что на 4,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.