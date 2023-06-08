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Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае сократился на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае составил 3 млрд 122 млн тонно-км, что на 8,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-мае этого года автомобильный транспорт региона перевез 12 млн т грузов, что на 8,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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