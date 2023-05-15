Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 млрд 739,3 млн тонно-км, что на 16,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В январе-марте этого года автомобильный транспорт региона перевез 6,7 млн т грузов, что на 3,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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