Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%

Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 млрд 739,3 млн тонно-км, что на 16,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В январе-марте этого года автомобильный транспорт региона перевез 6,7 млн т грузов, что на 3,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.