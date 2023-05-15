УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
15.05.2023

Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%

Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 млрд 739,3 млн тонно-км, что на 16,1% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-марте этого года автомобильный транспорт региона перевез 6,7 млн т грузов, что на 3,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
15.05.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 ...

07.04.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале сократился на 16,7%

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале составил ...

16.03.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе сократился на 19,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе составил 517,6 ...

13.02.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года сократился на 13,8%

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-декабре 2022 года ...

17.11.2017 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области с начала года сократился на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2017. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-октябре 2017 года ...

Популярные новости
28.04.2023В Екатеринбурге 30 апреля будут изменены маршруты для девяти автобусов из-за проведения 85-й традиционной эстафеты «Весна Победы»05.05.2023В Чкаловском районе Екатеринбурга горит пластиковый мусор на площади 2 тыс. кв. метров05.05.2023В Екатеринбурге 9 мая будет изменено движение 19 маршрутов автобусов из-за праздничных мероприятий21.04.2023Автопарк автомобилей для оперативно-выездных бригад компании «Россети Урал» — «Екатеринбург» увеличился до 131 единицы20.04.2023Сотрудники челябинского Россельхознадзора предотвратили незаконную поставку в Екатеринбург 21 тонны китайских продуктов из Кыргызстана
Архив новостей
Май 2023 (331)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18