Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае сократился на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае составил 3 ...08.06.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле сократился на 14,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-апреле составил 2 ...15.05.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте сократился на 16,1%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-марте составил 1 ...07.04.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале сократился на 16,7%
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-феврале составил ...16.03.2023 Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе сократился на 19,3%
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе составил 517,6 ...