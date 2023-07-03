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Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-мае сократился на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2023. Грузооборот автомобильного транспорта в Свердловской области в январе-июне составил 3 млрд 823 млн тонно-км, что на 4,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В январе-июне этого года автомобильный транспорт региона перевез 14,8 млн т грузов, что на 9,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
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