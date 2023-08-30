На Среднем Урале штормовое предупреждение продлили на 1 сентября

УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Предупреждение о шторме на Среднем Урале продлили на 1 сентября. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



«1 сентября в Свердловской области ожидаются сильные дожди, ветер с порывами до 18 м/с», — говорится в сообщении.



Штормовое предупреждение в регионе действует с 30 августа.