На Среднем Урале штормовое предупреждение продлили на 1 сентября

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Предупреждение о шторме на Среднем Урале продлили на 31 августа. Информация ...29.08.2023 В Свердловской области на 30 августа объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. На Среднем Урале 30 августа ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с. Штормовое ...19.06.2023 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 20 июня
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области на 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Информация о ...26.07.2022 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до 27 июля
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Синоптики продлили штормовое предупреждение на Среднем Урале. Об этом сообщает ГУ МЧС ...20.11.2020 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2020. В Свердловской области продлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных ...