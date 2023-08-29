В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. Предупреждение о шторме на Среднем Урале продлили на 31 августа. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.



«31 августа местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди, порывы ветра до 18 м/с», — говорится в сообщении.



Штормовое предупреждение в регионе действует с сегодняшнего дня.