В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 31 августа

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. На Среднем Урале 30 августа ожидаются дожди с порывами ветра до 17 м/с. Штормовое ...06.07.2023 В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. В Свердловской области на 7 июля объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом ...19.06.2023 В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 20 июня
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области на 20 июня объявлено штормовое предупреждение. Информация о ...31.08.2022 Свердловское Управление МЧС России объявило срочное штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2022. Главное Управление МЧС России по Свердловской области объявило срочное штормовое ...06.06.2018 В Свердловской области продлили штормовое предупреждение
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Синоптики продлили штормовое предупреждение на территории Свердловской области до 7 ...