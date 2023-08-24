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Вчера, 12:01

Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,94%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 21 по 28 августа выросли на 0,94% и составили 65,67 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подорожал на 0,11%, до 49,31 руб. Бензин АИ-95 — на 0,1%, до 53,16 руб.

Стоимость дизельного топлива за указанный период выросла на 0,69% и составила 61,03 руб.
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