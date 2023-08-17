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Вчера, 11:37

Годовая инфляция в России ускорилась до 5,03%

УрБК, Москва, 31.08.2023. С 22 по 28 августа 2023 года инфляция в России составила 0,03% против 0,09% неделей ранее. При этом в годовой динамике она выросла с 4,88% до 5,03%. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития РФ.

В сфере продовольственных товаров идет умеренный рост цен (плюс 0,06%), хотя неделей ранее показатель был отрицательным (минус 0,02%). Сохраняется удешевление плодоовощной продукции (минус 2,7%). Замедлился рост цен на сахар, яйца, масложировую продукцию, хлебобулочные, макаронные и крупяные изделия. Продолжили дорожать мясные продукты, вернулся рост цен на муку и кондитерские изделия, замедлилось снижение стоимости молока и молочной продукции.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился с 0,3% до 0,18%. Темпы подорожания легковых автомобилей снизились с 0,44% до 0,11%. Ускорился рост цен на стройматериалы (с 0,4% до 0,46%) и медицинские товары (с 0,26% до 0,37%).

В сфере услуг дефляция усилилась с минус 0,01% до 0,37%. В частности, ускорилось удешевление туристических услуг — с минус 0,31% до минус 3,74%.
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