Годовая инфляция в России ускорилась до 5,03%

УрБК, Москва, 17.08.2023. С 8 по 14 августа 2023 года индекс потребительских цен в России составил 100,1%, с начала ...10.08.2023 Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,42%
В период с 1 по 7 августа индекс потребительских цен в России составил 100,01%, с начала года — 103,42%. Об этом ...10.08.2023 Потребительские цены в России с начала года выросли на 3,42%
УрБК, Москва, 10.08.2023. В период с 1 по 7 августа индекс потребительских цен в России составил 100,01%, с начала года ...13.07.2023 С начала года потребительские цены в России выросли на 2,97%
УрБК, Москва, 13.07.2023. В период с 4 по 10 июля индекс потребительских цен в России составил 100,14%, с начала месяца ...24.02.2022 Годовая инфляция в России ускорилась до 8,84%
УрБК, Москва, 24.02.2022. В период с 12 по 18 февраля инфляция в России ускорилась до 0,24%. Неделей ранее рост ...