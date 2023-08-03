Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,9%

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Во II квартале 2023 года реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом ...

Росстат заявил о росте реальных доходов граждан на 5,3% за год

УрБК, Москва, 03.08.2023. Во II квартале 2023 года реальные располагаемые доходы граждан увеличились на 5,3% по ...

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В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций в Свердловской области составила ...

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УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В мае 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций ...

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УрБК, Москва, 29.06.2023. По итогам апреля 2023 года среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в ...