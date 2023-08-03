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Вчера, 11:01

Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,9%

УрБК, Москва, 31.08.2023. По итогам января-июня 2023 года средняя зарплата в России в реальном выражении выросла на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Росстат.

Среднемесячная начисленная зарплата в июне составила 76 тыс. 604 руб. Это на 14,1% больше, чем в прошлом году, и на 5,2% — чем в мае.

Самые высокие доходы отмечены у представителей сфер добычи нефти и природного газа (169 тыс. 473 руб.), финансирования и страхования (156 тыс. 581 руб.), табачного производства (153 тыс. 374 руб.). Самые низкие — у работников почты и курьеров (40 тыс. 583 руб.), производителей мебели (42 тыс. 777 руб.), сотрудников гостиничного бизнеса и общественного питания (43 тыс. 483 руб.).
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